В Ростове из-за высоких цен на жилье возникли проблемы с расселением аварийных домов

Установленная цена одного квадратного метра в Ростове составляет вместе с ремонтом 84 тысячи рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростов находится в «красной» зоне по расселению жителей из аварийных домов. Купить новое жилье ростовчанам мешают высокие цены на недвижимость. Компенсаций, которые выплачиваются во время расселения, не хватает для покрытия расходов, пояснил глава донского Минстроя Юрий Сильвестров.

По данным донского правительства, работа по расселению фонда, признанного аварийным с 1 января 2012 по 1 января 2017 года, ведется с 2018 года. В рамках дорожной карты планируется ликвидировать 152,5 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда и переселить 8,49 тысячи человек в 20 муниципалитетах Ростовской области. Глава региона поставил задачу завершить переселение до 2024 года. Сейчас эта работа уже завершена в 11 городах и районах.

Сейчас бюджет проекта позволяет переселить в 2022 году 1 тысячу 969 человек. Как отметил глава регионального Минстроя Юрий Сильвестров, по переселению в «зеленой» зоне находятся восемь территорий Дона: Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Гуково, Донецк, Таганрог, а также Азовский, Белокалитвинский и Мартыновский районы. Здесь показатель по отселяемой площади составляет более 90 процентов. В «желтой зоне» - город Шахты с 77,1%. Ростов-на-Дону пока остается в «красной» зоне.

Объясняя такую тенденцию, глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко подчеркнул, что установленная цена одного квадратного метра в Ростове составляет вместе с ремонтом 84 тысячи рублей. Но реально при такой стоимости приобрести квартиру в донской столице невозможно.

Данное положение вещей могут изменить поправки в законодательстве, которые ожидаются в 2023 году. Что позволит расселять аварийные дома в квартиры, которые обязаны будут предоставлять инвесторы при реализации своих стройпроектов.

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