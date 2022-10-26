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НовостиПроисшествия26 октября 2022 15:14

В Ростове под суд пойдет мужчина, ударивший 12 раз ножом своего товарища

От полученных травм он скончался на месте
Лейла МИРИШОВА
Знакомые решили выпить горячительных напитков за встречу.

Знакомые решили выпить горячительных напитков за встречу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который ударил 12 раз раз ножом своего знакомого. Об этом 26 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По информации ведомства, в ноябре прошлого года в Первомайском районе города к мужчине в гости пришел товарищ. Знакомые решили выпить горячительных напитков за встречу. В один момент между ними завязался спор. В ходе ссоры, ростовчанин схватил нож и 12 раз ударил товарища в голову, шею и тело. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Судебное заседание пройдет 28 октября.

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