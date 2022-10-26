В Ростове под суд пойдет мужчина, ударивший 12 раз ножом своего товарища

Знакомые решили выпить горячительных напитков за встречу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который ударил 12 раз раз ножом своего знакомого. Об этом 26 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По информации ведомства, в ноябре прошлого года в Первомайском районе города к мужчине в гости пришел товарищ. Знакомые решили выпить горячительных напитков за встречу. В один момент между ними завязался спор. В ходе ссоры, ростовчанин схватил нож и 12 раз ударил товарища в голову, шею и тело. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Судебное заседание пройдет 28 октября.

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