Жительницу Ростовской области оштрафовали за репост видео, дискредитирующего армию РФ

Жительницу Морозовска оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в Морозовске, осудили местную жительницу, которая совершила административное правонарушение, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
На скамье подсудимых дончанка оказалась после того, как сделала репост видео в запрещенной социальной сети. Дело в том, что видеоролик содержал информацию, которая дискредитирует вооруженные силы РФ.
- Ей назначено наказание в виде штрафа размером сорок тысяч рублей, - сказали в объединенной пресс-службе судов.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что депутата гордумы Ростова обвинили в дискредитации ВС России. Ее поведение рассмотрела комиссия по этике.
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