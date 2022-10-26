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НовостиОбщество26 октября 2022 15:24

Жительницу Ростовской области оштрафовали за репост видео, дискредитирующего армию РФ

Злоумышленница дискредитировала вооруженные силы в запрещенной соцсети
Анна ШИЛЯЕВА
Жительницу Морозовска оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ

Жительницу Морозовска оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Морозовске, осудили местную жительницу, которая совершила административное правонарушение, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

На скамье подсудимых дончанка оказалась после того, как сделала репост видео в запрещенной социальной сети. Дело в том, что видеоролик содержал информацию, которая дискредитирует вооруженные силы РФ.

- Ей назначено наказание в виде штрафа размером сорок тысяч рублей, - сказали в объединенной пресс-службе судов.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что депутата гордумы Ростова обвинили в дискредитации ВС России. Ее поведение рассмотрела комиссия по этике.

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