Школьница пострадала под колесами "ВАЗа" в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области девочка пострадала под колесами отечественного авто. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 26 октября, около трех часов дня в районе дома № 202 на улице Дзержинского в поселке Зимовники. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21120" начал обгонять остановившийся впереди Nissan Murano под управлением 70-летнего шофера. Иномарка остановилась, чтобы пропустить 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате этого школьница оказалась под колесами отечественного авто.

В аварии девочка получила различные травмы. Ей оказали помощь медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении

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Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.