Прокурор Ростовской области отчитал глав донских районов за несвоевременный снос расселенных домов

Роман Прасков раскритиковал глав районов и городов региона за несвоевременный снос аварийных домов. Фото: Илья БОГОМОЛОВ.

Во время рассмотрения в правительстве Ростовской области вопроса о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» прокурор Ростовской области Роман Прасков раскритиковал глав районов и городов региона за несвоевременный снос аварийных домов, которые уже были расселены.

По мнению Романа Праскова, большинство расселенных аварийных домов несут угрозу жизни и здоровью граждан. Если с гражданином на данном объекте что-либо произойдет, ответственность будут несут именно главы муниципалитетов.

Отметим, что всего в Ростовской области в рамках дорожной карты планируется ликвидировать 152,5 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда и переселить 8,49 тысячи человек в 20 муниципалитетах. Губернатор поставил задачу завершить переселение до 2024 года. Сейчас эта работа уже завершена в 11 городах и районах. Ростов по ликвидации аварийного расселенного жилья находится в «красной» зоне.

Как пояснил Роман Прасков, прокуроры изначально принимают меры к досудебному урегулированию ситуации, а также вносят преставления. Однако ряд глав муниципалитетов к этим требованиям не прислушивается и не обозначает сроки решения проблемы. Поэтому прокуратура вынуждена идти в суд, чтобы заставить главу снести аварийное сооружение. Прокурор предупредил, что «при злостном неисполнении судебных решений должностные лица будут лично нести административную ответственность».

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