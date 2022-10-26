В Сальском районе хлеб подорожает на рубль.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Сальском районе анонсировали подорожание хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Цена возрастет на один рубль. Стоимость поднимется с 1 ноября.
- Увеличение стоимости обусловлено подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки продукции, - сообщили в мэрии.
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