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НовостиОбщество26 октября 2022 16:00

В Сальском районе хлеб подорожает на рубль

Стоимость увеличится из-за подорожания сырья
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Сальском районе хлеб подорожает на рубль.

В Сальском районе хлеб подорожает на рубль.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сальском районе анонсировали подорожание хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Цена возрастет на один рубль. Стоимость поднимется с 1 ноября.

- Увеличение стоимости обусловлено подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки продукции, - сообщили в мэрии.

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