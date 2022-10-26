Донской Роспотребнадзор опроверг информацию об обнаружении холеры в воде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области сотрудники местного Роспотребнадзора опровергли информацию об обнаружении холерных вибрионов в воде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях была информация о том, что в воде в донском регионе обнаружили холерный вибрион. Специалисты провели проверку и никаких вредных веществ не было обнаружено.

В регионе регулярно проводятся проверки воды. Пробы отбираются с 18 апреля, уже взято более четырех тысяч проб. Ни в одной из них холерных вибрионов не было обнаружено.

- Все больные с клиникой острых кишечных инфекций обследуются на холеру. По результатам обследований больных холерой и вибриононосителей не выявлено, - отмечается в сообщении.

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Власти: «Cлучаев холеры в Ростовской области не регистрировали».

Сейчас наличие заболевания проверяют у беженцев.