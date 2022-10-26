В донском Законодательном собрании разработали справочник о мерах господдержки для мобилизованных. Фото: телеграм-канал Александра Ищенко.

В Ростовской области депутаты Законодательного собрания создали «Справочник о мерах государственной поддержки мобилизованных граждан и членов их семей». Об этом сообщил спикер парламента Александр Ищенко в своем телеграм-канале.

В справочнике понятно, наглядно и компактно прописаны все меры соцподдержки для мобилизованных и членов их семей. Там объединены федеральные и региональные решения. Также в справочнике можно найти телефоны «горячих линий» и волонтерских центров.

- Уже в понедельник электронная версия издания разошлась по всей стране как образец для аналогичной работы в каждом регионе. Этот справочник мы будем регулярно обновлять. Потому что меры поддержки могут быть дополнены новыми нормативными актами, - отмечается в сообщении.

Справочник можно найти на сайте Законодательного Собрания и на сайте регионального отделения «Единой России». Его электронную версию получат все организации, которые работают с мобилизованными и членами их семей.

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