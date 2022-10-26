В Ростовской области у сотрудницы районной администрации изъяли три земельных участка в доход государства. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Орловском районе прокуратура проверила соблюдение закона о противодействии коррупции. В ходе нее были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что одна из сотрудниц районной администрации, предоставляя справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подделала данные об их с супругом расходах. Таким образом, семья потратила на приобретение трех земельных участков сумму, которая была в разы больше их дохода за три последних года. Также отмечается, что женщина не предоставила никаких документов, в которых будет указан источник получения денег на покупку участков.

- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, - сообщили в ведомстве.

Суд иск не удовлетворил, и прокуратура обжаловала решение. Ростовский областной суд принял решение изъять у дончанки приобретенные участки и обратить в доход государства.

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