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НовостиОбщество26 октября 2022 19:00

В Веселовском районе устранили стихийную свалку после вмешательства прокуратуры

Виновник привлечен к административной ответственности
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Веселовском районе устранили стихийную свалку после вмешательства прокуратуры.

В Веселовском районе устранили стихийную свалку после вмешательства прокуратуры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области прокуратура Веселовского района проверку соблюдения закона об отходах производства и потребления. В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что в переулке Мирном в хуторе Спорном находилась стихийная свалка твердых коммунальных и строительных отходов. Но администрация Верхнесоленовского сельского поселения долгое время ничего не предпринимала для ее устранения.

Прокуратурой внесено представление. После его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены, свалочный очаг ликвидирован.

- По постановлению прокурора глава органа местного самоуправления привлечен к административной ответственности по статье 5.1 "Нарушение правил благоустройства территорий", - отмечается в сообщении.

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