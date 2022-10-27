Два человека пострадали в аварии на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 26 октября, около половины девятого утра, на трассе «Новочеркасск – Каменоломни». По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал со стороны поселка Верхнегрушевского в сторону поселка Каменоломни и не выдержал безопасную дистанцию с попутной иномаркой Chevrolet Trailblazer под управлением 45-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадали двое пассажиров Kia Rio 73 и 44 лет. Им оказали помощь медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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