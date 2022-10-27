В Ростове пьяный водитель каршерингового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове женщина-пешеход пострадала под колесами каршерингового авто. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 26 октября, около половины седьмого утра в районе дома № 223 на улице Таганрогской. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, будучи в нетрезвом состоянии, ехал со стороны улицы Малиновского в сторону переулка Нефтяного. Он не затормозил перед "зеброй", по которой в этот момент дорогу переходила 60-летняя женщина.

В результате женщина получила травмы, ей оказали помощь медики скорой помощи. А в отношении автомобилиста был составлен административный протокол.

- В настоящее время правоохранители проводят проверку, и устанавливают все обстоятельства аварии, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шахтах подростки на каршеринговом авто влетели в дерево, двое погибли.

Всего в машине находились пять человек.