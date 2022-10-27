Прокуратура заставила администрацию Дубовского района создать маневренный жилищный фонд

Прокуратура заставила администрацию Дубрвского района создать маневренный жилищный фонд. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области прокуратура проверила соблюдение жилищного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что в Мало-Лучинском, Дубовском и Семичанском сельских поселениях не было жилых помещений, используемых в качестве маневренного фонда. В них должны временно проживать граждане по договору найма.

- Прокуратурой главам муниципалитетов внесены представления. После их рассмотрения нарушения устранили и приобрели благоустроенные квартиры, - рассказали в ведомстве.

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