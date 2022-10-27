В Шахтах мужчина при помощи сим-карты похитил со счета дончанки все сбережения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах местного жителя заподозрили в краже денег со счета дончанки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что с ее банковского счета бесследно исчезли восемь тысяч рублей. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

Оперативникам удалось задержать 42-летнего подозреваемого. Правоохранители выяснили, что злоумышленник нашел на улице сим-карту. Он вставил ее в свой мобильный телефон и обнаружил, что к ней привязана банковская карта. С помощью смс-сообщения мужчина перевел все деньги на свой счет, затем обналичил их и потратил.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в полиции.

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