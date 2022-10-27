В Ростове-на-Дону выросло число штрафов за неуплату парковки

С начала 2022 года выявлено более 28 тысяч нарушений за неуплату платных парковок. Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА.

В Ростове-на-Дону с начала 2022 года выявлено более 28 тысяч нарушений за неуплату платных парковок, пишет domostroydon.ru.

По данным издания, ранее донская столица занимала 12-е место в рейтинге городов России с платными парковками, в котором оценивалась финансовая доступность и удобство мест в парковочном пространстве. С 12 марта 2020 года после вступления в силу ФЗ«О внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях» муниципалитеты получили возможность получать данные о собственниках автомобилей в целях привлечения к административной ответственности.

Сейчас процесс привлечения к административной ответственности за неуплату парковки хорошо. Проверка осуществляется оператором парковки в автоматическом режиме с помощью фотокамер. После чего полученные данные передаются в административные комиссии Кировского, Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов Ростова в зависимости от места правонарушения.

После чего административная комиссия запрашивает данные о собственнике транспортного средства в Госавтоинспекции и проводит заседание комиссии, где выносит постановление об административном правонарушении. А уведомления о штрафе за неуплату парковки направляются через портал «Госуслуги», по электронной почте или заказными письмами.

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