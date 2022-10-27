Председатель СК России проконтролирует расследование убийства 12-летней девочки в Ростовской области

Ребенок пропал 24 октября, но родители написали заявление в полицию на следующий день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Председатель Следственного комитета России поставил на контроль расследование убийства девочки в Ростовской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, в Усть-Донецком районе в Ростовской области в одном из хуторов в заброшенном здании нашли 12-летнего ребенка с множеством ножевых ранений и травмой головы. По данным источника в правоохранительных органах, ребенок пропал 24 октября, но родители написали заявление в полицию на следующий день, 25 октября, в шесть часов утра. Как оказалось, девочка – из многодетной семьи, у нее есть еще брат и сестра. Семья полная. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. Отец и мать сами пытались найти дочь, но не вышло. По словам хуторян, 36-летняя женщина занималась тяжелым трудом и работала в шахте.

Следователями совместно с криминалистами следственного управления был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного комитета по Ростовской области представить доклад о проводимых следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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