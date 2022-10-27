В Ростовской области без вести пропал 74-летний мужчина

У мужчины среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. Фото: "ЛизаАлерт"

В хуторе Михайловка, Каменского района пропал 74-летний мужчина. Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Петр Манохин 24 октября отправился в лес. С этого момента связь с ним пропала. Взволнованные родственники, поняв, что дедушка заблудился обратились в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Рост пенсионера около 180 сантиметров. У мужчины среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. В чем был одет пенсионер неизвестно.

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