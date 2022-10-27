В Ростове на Гребном канале прошли соревнования по рыболовному спорту

Первое место занял ростовчанин, член сборной команды Ростовской области Назар Антипов. Фото: сайт администрации Ростова.

На Гребном канале Дон в Ростове-на-Дону за право называться лучшим рыбаком сразились спортсмены из Ростова и Краснодара. Здесь прошел «Штекерный турнир-2022».

В результате первое место занял ростовчанин, член сборной команды Ростовской области Назар Антипов. Он поймал 12 килограммов рыбы и оказался лучшим рыбаком.

Второе место занял Василий Назаревский из города Шахты с уловом 9 килограммов 726 грамм. Третье место занял Вячеслав Горшков из Ростова-на-Дону. Его улов весил 8,544 килограмма.

Примечательно, что вся пойманная рыба была выпущена в водоем. Основной породой рыб была плотва. Напомним, турнир рыболовов проводится с 2008 года.

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