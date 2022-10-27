Осужденные из азовской колонии приняли участие в международном фестивале

Лучшие работы будут направлены организатору конкурса, для участия в финальном этапе. Фото: ГУФСИН по Ростовской области

Азовские осужденные из исправительной колонии №18 приняли участие в международном фестивале. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

В конкурсе приняли участие осужденные со всех отрядов колонии. Только лучшие смогли перейти на региональный этап конкурса. Осужденные участвовали в четыре номинациях. Лучшей работой в «вязании» стала работа заключенной, которая связала крючком мягкие детские игрушки. В номинации «керамика» стала игрушка из полимерной глины с художественной обработкой. Одной из заключенной удалось сделать отличных бумажных лебедей в технике оригами. Жюри выбрали и лучшие картины. Ими стал портрет женщины на тему «День красоты» и икона, написанная маслом, с изображением Николая Чудотворца в канонической технике.

- Фотографии работ, победивший на региональном этапе, будут направлены организатору конкурса, для участия в финальном этапе, - сообщили в ведомстве.

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