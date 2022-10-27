В Ростове в начале ноября несколько улиц останутся без воды

Причиной временных неудобств стал монтаж тройника
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове-на-Дону в начале ноября планируется отключить водоснабжение на нескольких улицах. Об этом сообщили в Ростовводоканале.
Отключения назначены со 2 по 3 ноября. Без воды останутся улица Вятская,86; переулок Обский, 122/1; поселок Пригородное лесничество: переулок Днепровский, улица Заслуженная, улица Ректорская, 2-й Соседний переулок, улица 1-я Веерная, улица Кудрявая, улица Днепропетровская, улица Взлетная, улица Щербакова, улица Вятская.
Причиной временных неудобств стал монтаж тройника на улице Орской, 14/14. Ростовчанам следует заранее позаботиться о запасах воды.
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Отключения запланированы 27 октября с 8:30 до 23:00