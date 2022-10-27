Программа «Семейная ипотека» продлена до середины 2024 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые условия «семейной ипотеки» вводит ВТБ. Теперь воспользоваться сниженной ставкой могут клиенты, у которых ребенок родится до конца 2023 года. А возможность оформления кредита для заёмщиков с детьми продлена до середины 2024 года. Одновременно банк распространил условия «семейной ипотеки» на объекты, построенные индивидуальными предпринимателями.

- Стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования отдельным категориям населения – в первую очередь, клиентам с детьми. «Семейная ипотека» – один из наиболее востребованных инструментов среди заемщиков. С момента запуска они уже получили более 410 млрд рублей льготных жилищных кредитов. А доля «семейной ипотеки» среди всех госпрограмм превышает 40%, - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Также был пересмотрен перечень объектов, доступных к покупке на льготных условиях у застройщиков-индивидуальных предпринимателей. Теперь клиенты могут получить кредит по «семейной ипотеке» не только на приобретение готового жилого дома, но и квартир и таунхаусов. Аналогичные условия запущены в рамках ипотеки с господдержкой, действующей на рынке с 2020 года.

По данным банка за 9 месяцев 2022 года в целом по стране было оформлено около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.