В Ростовской области неизвестные выкинули сотни мертвых раков в поле

Многие подумали, что это дело рук браконьеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В хуторе Каменный Брод неизвестные выкинули горы мертвых раков в поле. Видео опубликовали местные жители в социальных сетях.

- Если их наловили, то почему нам не продавали, - удивился автор видео.

На кадрах видно, что на поле несколько гор мертвых раков. Местные жители остались в недоумении от произошедшего. Многие подумали, что это дело рук браконьеров, и они не нашли ничего лучше, чем выбросить мертвых раков в поле.

Ни себе, ни людям, - написал один из комментаторов под постом.

Жадность прежде всего, - добавил дончанин.

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