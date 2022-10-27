В Ростовской области неизвестные выкинули сотни мертвых раков в поле

Многие подумали, что это дело рук браконьеров
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В хуторе Каменный Брод неизвестные выкинули горы мертвых раков в поле. Видео опубликовали местные жители в социальных сетях.
- Если их наловили, то почему нам не продавали, - удивился автор видео.
На кадрах видно, что на поле несколько гор мертвых раков. Местные жители остались в недоумении от произошедшего. Многие подумали, что это дело рук браконьеров, и они не нашли ничего лучше, чем выбросить мертвых раков в поле.
Ни себе, ни людям, - написал один из комментаторов под постом.
Жадность прежде всего, - добавил дончанин.
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