Таганрогский гандбольный клуб «Донские казаки — ЮФУ» исключили из соревнований

Таганрогский клуб был исключен также из первенства страны среди юниоров. Фото: сайт ГК «Донские казаки – ЮФУ».

Исполнительный комитет Федерации гандбола России исключил таганрогский гандбольный клуб «Донские казаки – ЮФУ» из состава участников чемпионата и Кубка России среди мужских команд, сообщает издание «Чемпионат».

Таганрогский клуб был исключен также из первенства страны среди юниоров. После вступления решения в силу даже результаты сыгранных матчей с участием главной и молодежной команд будут аннулированы. Как отмечает издание, причиной такого решения стали нарушения прав игроков руководством клуба. Гандболистам систематически задерживали заработную плату и не выплачивали страховые взносы.

Нарушения в работе клуба были выявлены в результате проверок после драки одного из игроков клуба в белорусском баре. По словам генерального директора Федерации гандбола России Льва Воронина, с 26 сентября по 17 октября 2022 года было выявлено, что таганрогский гандбольный клуб систематически нарушал права игроков, задерживал выплату зарплату и не выплачивал страховые взносы, часть платежей производилась с карты одного физического лица на карту другого физического лица. По данным Воронина, четверо из гандболистов даже дошли до суда.

Как отмечает издание «Спорт-Экспресс», финансовые проблемы у команды длятся не первый год. На сайте клуба нет официального комментария по поводу исключения его из соревнований.

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