На М4 «Дон» автобус с пассажирами столкнулся с «КамАзом»

По инерции автобус продолжил движение и наехал на стоящий автомобиль «КамАз 65115». Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

В Каменском районе Ростовской области 27 октября в 00 часа 10 минут на автодороге М-4 «Дон» пассажирский автобус столкнулся с КамАзом. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, автобус «Сетра», в котором находилось шесть человек, сначала столкнулся с бетонными ограждениями в месте проведения дорожных работ по реконструкции моста. Затем по инерции автобус продолжил движение и наехал на стоящий автомобиль «КамАз 65115».

В результате ДТП пострадал 49-летний водитель автобуса. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях (подробнее)