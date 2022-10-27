На похороны 12-летней девочки, убитой в Ростовской области, собирали деньги всем хутором

Местные жители помогли осиротевшим родителям организовать похороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в одном из хуторов , неизвестный жестоко убил ученицу местной школы, 12- летнюю Дину (имя изменено – прим. ред.).

Как сообщили в региональном следкоме, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование находится на контроле у областной прокуратуры.

Тело девочки нашли в балке, неполадку от магазина, в котором она покупала хлеб. Известно, что криминалистические экспертизы закончены. Родителям уже выдали тело дочери.

Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в хуторе, местные жители собирали деньги на похороны ребенка.

- Помогали абсолютно все. Люди переводили деньги. Семья нуждается в помощи. Но люди откликнулись не только поэтому. Просто каждый хоть чем-то захотел помочь семье, пережившей страшное, - рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в хуторе.

У родителей осталось еще двое детей: 17-летняя дочь и семилетний сын.

«КП-Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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