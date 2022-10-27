После убийства 12-летней девочки под Ростовом правоохранители опросили учеников и учителей из ее школы

Тело ребенка обнаружили в одном из донских хуторов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Правоохранители продолжают расследование после убийства 12-летней девочки под Ростовом. Напомним, тело ребенка с множественными ранениями и травмой головы было обнаружено 25 октября в одном из донских хуторов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Совместно с криминалистами было осмотрено место происшествия. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы.

По данным источника, правоохранители опросили учеников и учителей местной школы. Уроки отменены не были. Однако местные жители настолько напуганы произошедшим, что пока не отпускают детей в школу без сопровождения.

Напомним, расследование дела взяли на контроль центральный аппарат следственного комитета и областная прокуратура.

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