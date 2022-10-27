В Ростовской области в ДТП пострадал 12-летний ребенок

Полицейские устанавливают все обстоятельства. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадал 39-летний мужчина и 12-летний ребенок. Авария произошла утром 27 октября на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск».

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 58-летний водитель «ВАЗ-2114» двигался в сторону хутора Лагутники. При обгоне он врезался в отечественную легковушку «ВАЗ-2199», за рулем которой был 39-летний водитель.

- В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2199, а также 12-летний пассажир, который был пристегнут штатным ремнем безопасности, оказана разовая помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)