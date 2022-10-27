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НовостиОбщество27 октября 2022 11:25

В Ростовской области иномарка наехала на 10-летнюю девочку

Ребенок после школы шла по краю проезжей части
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Девочка обошла пешеходное ограждение и передвигалась по краю проезжей части. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

Девочка обошла пешеходное ограждение и передвигалась по краю проезжей части. Фото: Управление ГИБДД по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области около 9 часов утра 27 октября иномарка сбила 10-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Рабоче-Крестьянская, около дома № 151. За рулем проезжающего мимо автомобиля «Хундай Крета» сидела 36-летняя женщина. Водитель допустила наезд на ребенка, которая вышла из школы. Девочка обошла пешеходное ограждение и передвигалась по краю проезжей части по ходу движения транспортных средств.

Внезапно ребенок резко побежала через проезжую часть на противоположную сторону. Поскольку школьница была в капюшоне, она не увидела приближающийся автомобиль. В результате ДТП ребенка доставили в ближайшую больницу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

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