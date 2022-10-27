Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 октября 2022 11:35

В пригородных поездах Ростов – Азов пассажиропоток вырос на 46%

За последний месяц по маршруту было перевезено порядка 31 тысячи пассажиров
Анастасия ТАЛЫЗИНА
По маршруту было перевезено порядка 31 тысячи пассажиров. Фото: сайт правительства РО.

По маршруту было перевезено порядка 31 тысячи пассажиров. Фото: сайт правительства РО.

В 2022 году в пригородных поездах Ростов – Азов на 46% вырос пассажиропоток, сообщает пресс-служба донского правительства.

За девять месяцев текущего года количество перевезенных по маршруту пассажиров составило 192,8 тысячи человек. С сентября по многочисленным обращениям жителей в график движения электричек на этом направлении были введены дополнительные рейсы, в том числе – по выходным дням.

Сейчас по маршруту курсируют шесть пар пригородных поездов. В пути предусмотрены остановки на станциях и остановочных платформах: Заречная, 1352 км, Электродепо, Батайск, ОП 3 км, Стройдеталь, ОП 8 км, Весна (12 км), Кулешовский, ОП 21 км, ОП 23 км и Красногоровка.

За последний месяц по маршруту было перевезено порядка 31 тысячи пассажиров, из них 6 тысяч воспользовались новыми рейсами. Стоимость проезда по маршруту Ростов – Азов составляет 74 рубля, а для школьников и студентов – 37 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Между Ростовом и Азовом запустят дополнительные вечерние поезда

Первые составы отправятся в рейс с 19 сентября (подробнее)