В ГИБДД ростовских водителей предупредили об ухудшении дорожных условий

Пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательнее Фото: Рамиль Галиев

Водителей в Ростовской области сотрудники ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий. К автомобилистам обратилась Донская Госавтоинспекция 27 октября.

Сотрудники ГИБДД советуют водителям соблюдать правила дорожного движения, воздерживаться от резких маневров на дорогах, а также держать безопасную дистанцию во время движения и не развивать большую скорость.

Пешеходам следует носить на одежде светоотражающие элементы. При переходе проезжей части необходимо вытаскивать из ушей наушники и не отвлекаться на телефон. Детей необходимо держать за руку и быть внимательнее.

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