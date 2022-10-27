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НовостиОбщество27 октября 2022 12:15

В Ростове задержали наркокурьера из Адыгеи

У злоумышленника изъяли почти пять килограммов синтетических наркотиков
Лейла МИРИШОВА
В ходе досмотра автомобиля у подозреваемого нашли еще восемь пакетов с наркотиками

В ходе досмотра автомобиля у подозреваемого нашли еще восемь пакетов с наркотиками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону полиция задержала жителям Республики Адыгея с крупной партией наркотиков. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, на улице Ленинградской правоохранители увидели, как мужчина раскладывает под мостом пакетики с веществом. Полиция задержала47-летнего мужчину. В ходе досмотра автомобиля у подозреваемого нашли еще восемь пакетов с наркотиками весом в пять килограмм. Все наркотики мужчина должен был передать для дальнейшего сбыта.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...». Фигурант задержан, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)