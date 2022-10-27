Юань стал наиболее популярной иностранной валютой в безналичном формате Фото: Артем КИЛЬКИН

В третьем квартале юань стал наиболее популярной иностранной валютой среди пользователей ВТБ Онлайн. Средний объем ежедневных операций в 3 квартале 2022 в юанях в 10 раз превышает результат второго квартала 2022 года. Сегодня доля юаней в структуре безналичной покупки иностранной валюты клиентов банка превышает 80% по объему сделок.

- Рост доли юаня в конверсионных операциях наших клиентов начался еще в прошлом году после внедрения возможности проводить операции по льготным курсам. Но в этом году китайская валюта стала интересовать клиентов больше. Мы связываем это с общим трендом на дедолларизацию и поиском новых инструментов для вложений, - комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Розничные клиенты ВТБ с начала года открыли вклады в китайской валюте на сумму 4 млрд юаней, или 36 млрд рублей. В том числе почти 750 млн были размещены в октябре после перезапуска на новых условиях «Вклада в будущее» в китайской валюте. Чаще всего клиенты размещают средства на срок до полугода.