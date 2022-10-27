В Ростове боевик получил почти 8 лет колонии за участие в «Правом секторе»*

Подсудимый разделял идеи радикального украинского национализма и русофобии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника акции «Марш «Правого сектора»* к лишению свободы сроком на 7 лет 11 месяцев с содержанием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Судом было установлено, что подсудимый, реализуя свой преступный умысел, направленный на вступление и участие в деятельности запрещенной в России организации в целях, противоречащих интересам России, не позднее 23 марта 2014 года, находясь в городе Селидово Донецкой области Украины, вступил в местное отделение организации «Правый сектор»*. Подсудимый начал разделять идеи радикального украинского национализма и русофобии.

Обвиняемый, осознавая свою принадлежность к запрещенной в России организации, добровольно и по собственной инициативе стал ее участником. После этого на него были возложены обязанности по реализации ее целей, соблюдению подчиненности и установленной в ней иерархии и дисциплины. С 26 декабря 2014 года по 6 августа 2019 года подсудимый проводил агитационную деятельность через интернет в ходе личных переписок в соцсети ВКонтакте, направленную на пропаганду деятельности и целей указанной организации.

22 января 2016 года подсудимый принял решение вступить в качестве добровольца в структурное подразделение указанной организации и принять участие в боевых действиях против сил Народной милиции ДНР. С 22 января по 26 января 2016 года, находясь в Селидово, он оформил пропуск в зону проведения боевых действий на территории ДНР.

2 декабря 2016 года, находясь в Селидово ДНР, подсудимый принял участие в публичной акции под названием «Марш «Правого сектора»*. В декабре 2016 года и в мае 2019 года, находясь в городе Доброполье ДНР, подсудимый принял участие в соревнованиях по стрельбе из огнестрельного оружия на полигоне этой организации.

Имея возможность прекратить участие в деятельности запрещенной в России организации путем выхода из ее состава, невыполнения распоряжений его руководителей и явки в органы власти РФ, до момента его задержания на территории России 14 марта 2022 года, добровольно свое участие в деятельности организации «Правый сектор»* он не прекратил.

Приговор в законную силу не вступил.

* экстремистская организация, запрещенная на территории России.

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