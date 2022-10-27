Правительство Ростовской области выкупит имущество в старом аэропорту Ростова

Всего у собственников планируется изъять 32 земельных участка и здания. Фото: пресс-служба аэропорта Ростова-на-Дону.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев разрешил изъять земельные участки под старым аэропортом в Ростове, по адресу проспект Шолохова, 270/1. На официальном портале правовой информации появилось соответствующее распоряжение.

Всего у собственников планируется изъять 32 земельных участка и здания. 12 объектов принадлежат частной компании ООО «Аэро-Сити» российского миллиардера Виктора Вексельберга. Сейчас данная фирма рассматривается в качестве основной для застройки аэропорта жилыми домами. У компании будут изъяты взлетно-посадочная полоса, места для стоянки бортов и перрон, рулежные дорожки, а также ряд строений, находящихся либо в собственности, либо в аренде — всего около 510 тысяч квадратных метров.

Также правительство принудительно выкупит участки и здания других компаний: АО «Ремэнергомеханизация», ОАО «Аэропорт Ростова» и ООО «Лукрум». Проведя оценку рыночной стоимости всех, власти выплатят собственникам обозначенную сумму. Если владельцы объектов не согласятся отдавать имущество, властям придется изымать участки и здания через суд.

Напомним, еще в начале мая 2022 года сообщалось, что в правительстве Ростовской области утвердили план застройки старого аэропорта донской столицы.

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