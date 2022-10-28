В Ростовской области на ремонт тротуара в донском хуторе потратят более 665 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в местном хуторе запланировали отремонтировать тротуар на одной из улиц. На эти нужды планируется потратить более 665 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Егорлыкского района. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя, который займется ремонтом тротуара на улице Шаумяна в хуторе Шаумяновском Егорлыкского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 55 дней с момента заключения контракта.

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