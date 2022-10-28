Отключения света в Ростове-на-Дону 28 октября 2022 года: без электричества останутся жители Александровки

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 28 октября 2022 года: в городе обесточат несколько домов в микрорайоне Александровка. Воспользоваться электроприборами местные жители не смогут на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

С 9 до 16 часов света не будет на просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318/1, 318/2, 320А.

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В Ростове отключения света ожидают жителей 11 улиц.