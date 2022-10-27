В Ростовской области в 2022 году ввод жилья увеличился на 16%

В 2022 году объемы ввода построенных предприятиями многоэтажных новостроек выросли более чем на 20%. Фото: Архив "КП"

В Ростовской области за девять месяцев 2022 года построено 24,8 тысячи квартир площадью более 2,1 миллионов квадратных метров, что на 16% больше показателя аналогичного периода 2021 года. Такие данные приводит Ростовстат.

В 2022 году объемы ввода построенных предприятиями многоэтажных новостроек выросли более чем на 20%, а объемы ввода объектов индивидуального строительства — на 13%. Так, высокие темпы ввода жилых домов были зафиксированы в таких городах как Батайск, Донецк, Зверево, Новочеркасск и Таганрог.

Наметился рост введения в эксплуатацию жилья в Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Азовском, Аксайском, Волгодонском, Зерноградском, Кагальницком, Мясниковском, Неклиновском, Семикаракорском районах.

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