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НовостиОбщество27 октября 2022 15:29

Александр Ищенко: "Мобилизованные и члены их семей освобождаются от уплаты транспортного налога"

Эта льгота будет действовать на налоговые периоды 2021 и 2022 годов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Мобилизованных дончан и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога.

Мобилизованных дончан и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском Законодательном собрании приняли решение об освобождении мобилизованных и членов их семей от уплаты транспортного налога. Об этом сообщил спикер ведомства Александр Ищенко в своем телеграм-канале.

Эта льгота будет действовать на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. Соответственно, налог, который следует уплатить до 1 декабря, семьям мобилизованных оплачивать уже не нужно. Также будет и в следующем году

- Эти изменения в законодательство приняты по предложению губернатора Ростовской области Василия Голубева, - написал Александр Ищенко.

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