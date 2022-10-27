Александр Ищенко: "Мобилизованные и члены их семей освобождаются от уплаты транспортного налога"

Мобилизованных дончан и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донском Законодательном собрании приняли решение об освобождении мобилизованных и членов их семей от уплаты транспортного налога. Об этом сообщил спикер ведомства Александр Ищенко в своем телеграм-канале.
Эта льгота будет действовать на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. Соответственно, налог, который следует уплатить до 1 декабря, семьям мобилизованных оплачивать уже не нужно. Также будет и в следующем году
- Эти изменения в законодательство приняты по предложению губернатора Ростовской области Василия Голубева, - написал Александр Ищенко.
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