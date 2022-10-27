Финалистами Международной премии стали три проекта из Ростовской области

Победители определятся на Международном форуме гражданского участия в столице. Фото: Телеграм-канал губернатора.

Сразу три проекта из Ростовской области стали финалистами Международной премии #МЫВМЕСТЕ, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, премия призвана поощрять инициативы, которые помогают людям, делают их жизнь лучше и комфортнее. Ростовскую область представили инициативы Владимира Рагулина «Народная зарядка с чемпионом» и Евгения Миронова «НаукаPRO».

В спецноминации «#МЫВМЕСТЕ с Россией» финалистом стал Борис Гуркин. За две недели своего отпуска он провел 117 хирургических операций на Донбассе. Глава региона призвал поддержать своих земляков в решающем голосовании, которое стартовало и продлится до 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ.

Победители определятся на Международном форуме гражданского участия в столице.

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