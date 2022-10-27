В Таганроге с 28 октября проезд в трамваях №№ 5 и 6 станет платным

Запущенные в Таганроге 27 сентября маршруты продолжат свою работу уже в обычном, платном, режиме. Фото: "Таганрогский трамвай".

В четверг, 27 октября, в Таганроге — последний день, когда пассажиры трамваев, следующих по маршрутам №№ 5 и 6, могут ездить бесплатно, сообщает пресс-служба компании «Синара-ГТР Таганрог».

Уже завтра, 28 октября, запущенные в Таганроге 27 сентября маршруты продолжат свою работу уже в обычном, платном, режиме.

Отметим, что в приморском городе уже восстановлено шесть трамвайных маршрутов, в ближайших планах — запуск еще трех. А уже в феврале 2023 года в Таганроге полностью запустят все маршруты после модернизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые трамваи Таганрога снабдили кнопкой открывания дверей

«Умные двери» открываются только по запросу пассажиров (подробнее)