В Новочеркасске при обрушении балкона пострадали три человека

В Новочеркасске при обрушении балкон пострадали два человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске в одном из домов обрушился балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 27 октября, около шести часов вечера на улице Грекова в городе Новочеркасске. Очевидцы сообщили об обрушении самодельного балкона между первым и вторым этажом в двухэтажном доме.

В результате происшествия пострадали три человека. Спасатели помогли им выбраться из-под завалов и с различными переломами передали их врачам. Медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи госпитализировали пострадавших в БСМП Новочеркасска.

- На месте от МЧС работали восемь человек личного состава и две единицы техники, - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на улице Большой Садовой рухнул старый балкон!

"КП" публикует народные новости горожан.