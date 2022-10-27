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НовостиПроисшествия27 октября 2022 17:15

В Новочеркасске при обрушении балкона пострадали три человека

Восемь спасателей помогли пострадавшим выбраться из-под завалов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Новочеркасске при обрушении балкон пострадали два человека.

В Новочеркасске при обрушении балкон пострадали два человека.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске в одном из домов обрушился балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 27 октября, около шести часов вечера на улице Грекова в городе Новочеркасске. Очевидцы сообщили об обрушении самодельного балкона между первым и вторым этажом в двухэтажном доме.

В результате происшествия пострадали три человека. Спасатели помогли им выбраться из-под завалов и с различными переломами передали их врачам. Медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи госпитализировали пострадавших в БСМП Новочеркасска.

- На месте от МЧС работали восемь человек личного состава и две единицы техники, - отметили в ведомстве.

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