В Ростовской области экс-начальник исправительной колонии ответит перед судом за растрату имущества

Экс-руководитель учреждения обвиняется в растрате вверенного имущества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении бывшего начальника учреждения исправительной колонии № 14 и его заместителя, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области.

Экс-руководитель учреждения обвиняется в растрате вверенного имущества, совершенного в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В то время как заместитель начальника обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в пособничестве в растрате вверенного имущества, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2022 года бывший начальник исправительного учреждения, используя свое служебное положение, при пособничестве своего зама совершили хищение путем растраты вверенного имущества на сумму более 1,3 миллиона рублей. В результате был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

Во время расследования уголовного дела один из обвиняемых свою вину в совершении преступления признал полностью, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, чтобы уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направить в суд.

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