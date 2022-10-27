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НовостиОбщество27 октября 2022 17:29

В станице Старочеркасской 30 октября пройдет акция «Лес будущего»

Волонтеры высадят 10 тысяч деревьев
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Внести свой вклад в озеленение Ростовской области может любой желающий.

Внести свой вклад в озеленение Ростовской области может любой желающий.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Старочеркасске 30 октября пройдет акция по высадке 10 тысяч деревьев, которую организует Центр Чистой Природы 12-15.

Внести свой вклад в озеленение Ростовской области сможет любой желающий. Присоединиться к акции и узнать подробности ее проведения можно в чате или на страничке Центра Вконтакте.

Организаторы советую брать с собой одежду по погоде, высокую закрытую обувь, посуду для еды и кружку для чая, а также заряд хорошего настроения.

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