Жителям Ростовской области сообщили о новом методе лечения осложнений после COVID-19 у детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Ростовской области рассказали о новых способах лечения осложнений, возникающих у детей после перенесенного COVID-19. Врач Дмитрий Новиков в интервью порталу NEWS.ru рассказал, что чаще всего дети страдали от мультисистемного воспалительного синдрома, который по симптомам был схож с болезнью Кавасаки. Недуг возникал через одну-две недели после перенесенного коронавируса. По словам специалиста, медики разработали новый способ лечения этого забоолевания, в основу которого легли комплексная медикаментозная терапия и плазмаферез.

- С начала пандемии к нам поступали маленькие пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом, у которых были поражены практически все органы. Сначала мы применяли иммуноглобулин, но для более эффективного лечения и минимизации осложнений пришлось найти иной подход. Он заключается в том, что совмещаются лекарственная терапия с плазмафарезом, тогда кровь пациента проходит очистку и доставляется обратно в кровоток, - поделился Дмитрий Новиков.

Этот метод доказал свою эффективность. Впервые он был испытан на пятилетнем пациенте.

- Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после перенесенной новой коронавирусной инфекции. А через несколько дней у него наметилась положительная динамика, и он быстро пошел на поправку. За время пандемии мы смогли вылечить более десяти пациентов с аналогичным синдромом, - подытожил специалист.

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