Донской парк "Лога" стал обладателем международной награды "Хрустальное колесо". Фото: телеграм-канал парка "Лога".

В Ростовской области парк «Лога» удостоился международной награды «Хрустальное колесо». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Почетный приз парк получил в номинации «Лучший открытый парк развлечений, с количеством посетителей от 500 тысяч до 1 миллиона человек в год». За посещаемость свыше миллиона человек в год получил награду "Сочи Парк".

- В парке "Лога" работает более 500 человек и нынешнее достижение – это усилия всей нашей команды и труд каждого из них, - отмечается в телеграм-канале донского парка.

Всего обладателями награды стали 22 рекреационные зоны. Они получили призы в различных номинациях. Участниками конкурса были парки и скверы из России, Белоруссии и Казахстана.

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Установка аттракциона уже завершается.