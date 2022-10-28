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НовостиОбщество28 октября 2022 5:01

Ростовская область получила более 70 миллионов рублей на развитие молодежной политики

Более 30% от этой суммы пойдет на развитие инфраструктуры
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовская область получила более 70 миллионов рублей на развитие молодежной политики.

Ростовская область получила более 70 миллионов рублей на развитие молодежной политики.

Фото: Правительство РО

Ростовская область по итогам Всероссийского конкурса «Регион для молодых» получила более 70 миллионов рублей на развитие молодежной политики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Победа в этом конкурсе поможет качественно и быстро создать все необходимые условия для развития молодежного потенциала. В настоящее время уже определено, что более 30% от полученной суммы пойдет на развитие инфраструктуры. А оставшиеся средства направят на реализацию молодежных мероприятий, таких как День молодежи, проект для подростков группы риска «Прорыв», фестиваль ЗОЖ и многие другие.

- Нацеленность на развитие молодежной инфраструктуры и создание условий для развития каждого молодого человека, объединенные единым брендом «Донмолодой», позволяют представлять уже не сферу, а целую отрасль молодежной политики, - подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Он также отметил, что на Дону продолжается создание пространств, которые могут выступить драйверами развития и местами для свободной самореализации современных молодых людей.

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