Ростовская область получила более 70 миллионов рублей на развитие молодежной политики. Фото: Правительство РО

Ростовская область по итогам Всероссийского конкурса «Регион для молодых» получила более 70 миллионов рублей на развитие молодежной политики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Победа в этом конкурсе поможет качественно и быстро создать все необходимые условия для развития молодежного потенциала. В настоящее время уже определено, что более 30% от полученной суммы пойдет на развитие инфраструктуры. А оставшиеся средства направят на реализацию молодежных мероприятий, таких как День молодежи, проект для подростков группы риска «Прорыв», фестиваль ЗОЖ и многие другие.

- Нацеленность на развитие молодежной инфраструктуры и создание условий для развития каждого молодого человека, объединенные единым брендом «Донмолодой», позволяют представлять уже не сферу, а целую отрасль молодежной политики, - подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Он также отметил, что на Дону продолжается создание пространств, которые могут выступить драйверами развития и местами для свободной самореализации современных молодых людей.

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