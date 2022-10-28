В Ростове задержали наркокурьера с пятью килограммами наркотиков

В Ростове задержали адыгейского наркокурьера с пятью килограммами наркотиков. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове полицейские поймали наркокурьера из Адыгеи с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На момент задержания 47-летний мужчина раскладывал под мостом пакетики с неизвестным веществом. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но несмотря на это, был задержан и доставлен в отдел полиции. При обыске у него самого и в его машине обнаружили восемь зип-пакетов с неизвестным веществом, общей массой 4873,4 грамма. Все обнаруженное было изъято и отдано на экспертизу, которое подтвердило, что вещество является наркотическим.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник исполнял роль курьера и действовал по заданию операторов. Он получал координаты через смс-сообщения от неизвестных лиц и забирал наркотики бесконтактным способом из Ярославской области. Потом также в сети ему сообщили, в какой город необходимо доставить товар и сделать закладки. Именно поэтому он и отправился в Ростов.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело по статье 228.1 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - отмечается в сообщении.

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Он делал закладки на территории региона.