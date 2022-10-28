Продававший игровую валюту дончанин лишился всех своих сбережений. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В один из донских отделов полиции обратился мужчина и сообщил, что он выставил объявление о продаже игровой валюты одной из популярных компьютерных игр в социальных сетях. Через некоторое время ему написал покупатель и согласился на условия сделки, в том случае, если что покупка будет совершена якобы через услугу безопасная сделка. Потерпевший получил ссылку и перешел по ней. На сайте он ввел реквизиты своей банковской карты для перевода денег. А через некоторое время с его счета списалось около 100 тысяч рублей. Дончанин начал звонить потенциальному покупателю, но абонент был недоступен. Тогда он понял, что его обманули и обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - рассказали в полиции.

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