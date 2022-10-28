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НовостиПроисшествия28 октября 2022 5:59

Продававший игровую валюту дончанин лишился всех своих сбережений

Полиция занимается поисками злоумышленника
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Продававший игровую валюту дончанин лишился всех своих сбережений.

Продававший игровую валюту дончанин лишился всех своих сбережений.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В один из донских отделов полиции обратился мужчина и сообщил, что он выставил объявление о продаже игровой валюты одной из популярных компьютерных игр в социальных сетях. Через некоторое время ему написал покупатель и согласился на условия сделки, в том случае, если что покупка будет совершена якобы через услугу безопасная сделка. Потерпевший получил ссылку и перешел по ней. На сайте он ввел реквизиты своей банковской карты для перевода денег. А через некоторое время с его счета списалось около 100 тысяч рублей. Дончанин начал звонить потенциальному покупателю, но абонент был недоступен. Тогда он понял, что его обманули и обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - рассказали в полиции.

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