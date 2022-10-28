В Ростовской области 30 октября ожидаются дождь и сильный ветер

В Ростовской области 30 октября ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду и дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 30 октября ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду и дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.

29 октября на Дону будет без существенных осадков. Ночью и утром местами - туман. Ветер северо-западный с переходом на западный и юго-западный 4-9 метров в секунду Температура воздуха ночью — 2-7 градусов. При ясном небе до минус 3 градусов. В дневные часы будет 7-12 градусов. По югу воздух прогреется до 14 градусов

В воскресенье, 30 октября, ночью будет без существенных осадков, днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный и западный 6-11 метров в секунду. Местами ожидаются порывы ночью до 12-14 метров в секунду. Днем ветер будет дуть сильный ветер - до 15-18 метров в секунду.

Ночью по области будет до 5-10 градусов, а в дневные часы — 7-12 градусов. В южных районах - до 18 градусов.

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