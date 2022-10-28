Летчика Константина Ярошенко включили в состав Общественной палаты РФ

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2019 году. Фото: из архива семьи Константина Ярошенко.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о включении летчика из Ростовской области Константина Ярошенко в состав Общественной палаты РФ.

- Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К.В. - правозащитника, общественного деятеля, - написано в Указе Президента РФ № 778 от 28 октября 2022 года.

Напомним, Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2019 году. Ему вменяли контрабанду крупной партии наркотиков. Российский летчик был приговорен к 20 годам тюрьмы в Данбери в Соединенных Штатах Америки. Сам Ярошенко назвал дело сфабрикованным и не один год пытался добиться освобождения или перевода в Россию.

За время заключения ростовчанин неоднократно жаловался на условия содержания и проблемы со здоровьем. Он неделями сидел в изоляторе, мучился от болей желудке и сердце и даже перенес операцию. На родину пленный летчик вернулся весной текущего года.

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